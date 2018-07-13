Воробьев: «Хотим в „Динамо“ поставить в одно звено Кагарлицкого с Шипачевым»

«В Нижний Новгород на сбор берем 39 человек, 12 из них — это молодые игроки. Будем пробовать некоторые сочетания, например, хотим поставить в одно звено Кагарлицкого с Шипачевым. После турнира в Нижнем планируем определиться с основным составом. Сколько будет игроков в составе? Около 25 человек. Будем давать шанс и молодым ребятам. Доволен ли селекцией? Да, было непросто, но рад, что подписали качественных хоккеистов.

Кого вижу третьим в тройке с Кагарлицкий и Шипачевым? На данном этапе не готов ответить на этот вопрос, будем искать сочетания. Может, иностранца поставим. Мы неплохо усилились центральными нападающими, у нас есть выбор.

Зачем «Динамо» 38-летний Афиногенов? Макс доказал, что он состоятельный игрок. Несмотря на паспорт, он показывает хоккей хорошего качества. Афиногенов лидер не только на площадке, но и раздевалке. Плюс он наш воспитанник.