Воробьев: «Хотим в „Динамо“ поставить в одно звено Кагарлицкого с Шипачевым» 

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев рассказал о селекции команды в межсезонье и поделился впечатлением о новичке бело-голубых 38-летнем Максиме Афиногенове.
«В Нижний Новгород на сбор берем 39 человек, 12 из них — это молодые игроки. Будем пробовать некоторые сочетания, например, хотим поставить в одно звено Кагарлицкого с Шипачевым. После турнира в Нижнем планируем определиться с основным составом. Сколько будет игроков в составе? Около 25 человек. Будем давать шанс и молодым ребятам. Доволен ли селекцией? Да, было непросто, но рад, что подписали качественных хоккеистов.
Кого вижу третьим в тройке с Кагарлицкий и Шипачевым? На данном этапе не готов ответить на этот вопрос, будем искать сочетания. Может, иностранца поставим. Мы неплохо усилились центральными нападающими, у нас есть выбор.
Зачем «Динамо» 38-летний Афиногенов? Макс доказал, что он состоятельный игрок. Несмотря на паспорт, он показывает хоккей хорошего качества. Афиногенов лидер не только на площадке, но и раздевалке. Плюс он наш воспитанник.
Задачи на сезон? Генеральный директор Валерий Шанцев сегодня озвучит их нам. Но думаю, что они будут стоять самые высокие. Попасть в плей-офф? Думаю, что чуть выше, чем просто попадание. На каждый матч нужно выходить с желанием побеждать. Кто будет капитаном? По ходу предсезонки у нас на каждую игру будет новый капитан. Затем перед самым стартом чемпионата КХЛ сами ребята его выберут», — передает слова Воробьева корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич.