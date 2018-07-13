Глава FIFA назвал ЧМ в России лучшим в истории

По его словам, мундиаль повлиял на восприятие России всеми странами — все, кто приезжал, раскрыли для себя прекрасную, гостеприимную страну с богатой культурой.

«Невероятный, изумительный чемпионат мира. С самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь, а через два дня будет вершина всего этого — финал. Эти пару лет я говорил, что ЧМ-2018 будет лучшим за всё время. Сейчас я могу сказать это ещё раз», — сказал Инфантино, передаёт РИА Новости

Мировое первенство по футболу началось в России 14 июня. В воскресенье состоится финал. На поле в «Лужниках» выйдут сборные Франции и Хорватии. Завтра за бронзу чемпионата в Санкт-Петербурге поборются команды Бельгии и Англии.