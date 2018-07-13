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Хавбек столичного «Динамо» продлил контракт с воронежским «Факелом»
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Хавбек столичного «Динамо» продлил контракт с воронежским «Факелом» 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
12 июля полузащитник Максим Кузьмин подписал новый контракт с «Факелом».
Хавбек ФК «Динамо-Москва» весной уже защищал цвета воронежской команды, выступая за «Факел» на правах аренды. В грядущем футбольном сезоне Кузьмин также будет играть в составе «Факела», продолжая при этом принадлежать столичному клубу.
На следующий день состав «Факела» официально пополнили ещё трое футболистов. Контракты с клубом подписали защитник Сослан Кагермазов, полузащитник Сандро Цвейба и нападающий Денис Дорожкин.
Кагермазов в прошлом сезоне защищал цвета «Шинника» из Ярославля. Цвейба в футбольном сезоне 2017-2018 гг. выступал в составе команды «Динамо-Санкт-Петербург». А опытный форвард Дорожкин перешёл в «Факел» из «Тамбова», где провёл два последних сезона.
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