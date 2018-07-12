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Кубанское вино получило «серебро» на «Чемпионате мира» среди мускатов
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Кубанское вино получило «серебро» на «Чемпионате мира» среди мускатов 

АиФ — Юг 8 часов назад
Фото: АиФ – Юг
«Всего на конкурс было представлено 212 образцов мускатных вин разных стилей из 23 стран мира. В течение двух дней конкурс судили более 55 экспертов из разных стран. Судьями были известные виноделы, сомелье, виноградари, виноторговцы и журналисты, пишущие о вине», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По правилам Международной организации винограда и вина OIV, медали могут получить не более 33% от представляемых образцов. Поэтому было присуждено 24 золотые и 46 серебряных медалей. В том числе, одну награду получило вино из России — фанагорийское «Мускат Оттонель». «Фанагория» приняла участие в конкурсе в третий раз. И в третий раз «Мускат Оттонель» завоевал «серебро».
Напомним, «Мускаты мира» является единственным международным дегустационным конкурсом, специализирующимся на винах, приготовленных из мускатных сортов винограда.
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