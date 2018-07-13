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Уральские чирлидерши разучили танец «Нога Акинфеева», но ошиблись ногой
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Уральские чирлидерши разучили танец «Нога Акинфеева», но ошиблись ногой 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
На кастинге для групп поддержки хоккейного клуба «Автомобилист» и баскетбольного клуба УГМК девушек заставили махать ногой, как Акинфеев в знаменитом матче с Испанией. Конкурсанткам, которые хотят стать чирлидершами, предложили разучить и исполнить танцевальную связку, ключевой элемент которой — движение «нога Акинфеева».
Жюри после этого танца выбрало несколько девушек, которые станцевали хорошо и пройдут в состав группы поддержки. Хореограф баскетбольного клуба УГМК рассказала, что танец придумался как знак поддержки нашей сборной, а заодно в нём хорошо видно, какая у девушек растяжка.
— Я следила за всеми матчами мундиаля, и меня впечатлила игра Россия — Испания, — рассказывает главный хореограф «Лисиц» Ольга. — Когда я увидела, как Акинфеев отбил мяч и как это потом переросло в мем, решила включить такой элемент в танец для девчонок. Плюс ко всему, чтобы это исполнить, нужна хорошая физическая форма, поэтому элемент стал показательным в отборе конкурсанток.
Свой знаменитый мах ногой, который позволил отбить от ворот российской сборной мяч противника, Игорь Акинфеев сделал во время серии пенальти в матче Россия — Испания. Правда, он сделал это левой ногой, а чирлидерши в танце демонстрируют мах правой. Что тут скажешь: девочки!
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