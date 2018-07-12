Деян Ловрен: Если Хорватия выиграет ЧМ-2018, Модрич заслуживает получить «Золотой мяч»

Лука Модрич : Провели феноменальный матч, были лучше Англии и заслужили выход в финал

«Лука Модрич — лучший полузащитник в мире. Если мы выиграем чемпионат мира, он заслуживает получить «Золотой мяч».

Люди говорили, что я провел сложный сезон, но я не согласен. Мы вышли с «Ливерпулем» в финал Лиги чемпионов, теперь я в финале чемпионата мира с Хорватией. Люди должны признать, что я тоже один из лучших защитников в мире, а не просто болтать глупости.

Мы никогда не забудем это. Мы побили наш рекорд 20-летней давности. Теперь люди нас не забудут. У сборной Хорватии есть шанс сыграть еще лучше. Надеюсь, мы сделаем это в воскресенье», — цитирует Ловрена Liverpool Echo.

Финал ЧМ-2018 Хорватия — Франция состоится 15 июля в «Лужниках». Начало матча в 18:00 мск.

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