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Деян Ловрен: Если Хорватия выиграет ЧМ-2018, Модрич заслуживает получить «Золотой мяч»
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Деян Ловрен: Если Хорватия выиграет ЧМ-2018, Модрич заслуживает получить «Золотой мяч» 

Советский спорт 8 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Лука Модрич: Провели феноменальный матч, были лучше Англии и заслужили выход в финал
«Лука Модрич — лучший полузащитник в мире. Если мы выиграем чемпионат мира, он заслуживает получить «Золотой мяч».
Люди говорили, что я провел сложный сезон, но я не согласен. Мы вышли с «Ливерпулем» в финал Лиги чемпионов, теперь я в финале чемпионата мира с Хорватией. Люди должны признать, что я тоже один из лучших защитников в мире, а не просто болтать глупости.
Мы никогда не забудем это. Мы побили наш рекорд 20-летней давности. Теперь люди нас не забудут. У сборной Хорватии есть шанс сыграть еще лучше. Надеюсь, мы сделаем это в воскресенье», — цитирует Ловрена Liverpool Echo.
Финал ЧМ-2018 Хорватия — Франция состоится 15 июля в «Лужниках». Начало матча в 18:00 мск.
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