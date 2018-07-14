Юрген Клопп: Ловрен проводит фантастический чемпионат мира.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре защитника команды и сборной Хорватии Деяна Ловрена на чемпионате мира в России.

«Деян Ловрен проводит фантастический турнир, — приводит слова Клоппа официальный сайт ФИФА. — Я крайне рад за него.

Хорватия — маленькая страна, но у нее большие игроки. То, что они сделали, впечатляет».

Напомним, сборная Хорватии впервые в своей истории вышла в финал чемпионата мира, где 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве сыграет с Францией. Начало матча — 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

29-летний Ловрен провел на турнире все шесть матчей своей команды.