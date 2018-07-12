Тренерский штаб «Торпедо» сформирован 

Помогать главному тренеру Дэвиду Немировски в работе с командой будут четверо специалистов.
В должности старшего тренера «Торпедо» приступил к своим обязанностям олимпийский чемпион 1994 года в составе сборной Швеции Фредрик Стиллман. Продолжит работу в клубе Артем Чубаров, ранее уже трудившийся в тренерском штабе «Торпедо».
Работа с голкиперами доверена 11-кратному чемпиону Словении Клемену Мохоричу, который с 2013 года занимал аналогичные должности в таких командах КХЛ, как «Медвешчак», «Слован» и «Адмирал», а также в сборной Хорватии на чемпионате мира 2015 года. За физическую подготовку хоккеистов будет отвечать Брент Линкер. Этот специалист широко известен в Канаде по работате со спортсменами любого уровня и возраста: от юниорских спортивных ассоциаций до профессионалов из НХЛ и волейбольной олимпийской сборной страны.
Первые тренировки «Торпедо» в рамках подготовки к новому хоккейному сезону стартуют 15 июля.