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В Госдуме предложили отмечать День российского футбола 22 октября
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В Госдуме предложили отмечать День российского футбола 22 октября 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Реальное время
С инициативой ввести в календарь новую памятную дату — День российского футбола — выступила в Госдуме фракция "Единой России". Депутаты выбрали дату — 22 октября.
"22 октября — день рождения легендарного советского вратаря, легенды советского и мирового футбола Льва Ивановича Яшина. Человека, который был единственный из отечественных вратарей удостоен «Золотого мяча». Футболиста, который первым в Советском Союзе отстоял более ста матчей на ноль", — цитирует «Утро.ру» члена комитета ГД по контролю и регламенту Дмитрия Белика.
Как считают депутаты, законопроект позволит придать настоящему и будущему поколениям футболистов и болельщиков новый импульс развития отечественного спорта.
Ранее «СП» писала, что президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино назвал чемпионат мира в России лучшим в истории турнира и поблагодарил всех, кто имел отношение к подготовке мундиаля.
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