В Госдуме предложили учредить день российского футбола

— Сегодня фракция «Единая Россия» вносит в Государственную думу законодательную инициативу, которой предлагает новую памятную дату —

День российского футбола — и предлагаем ее сделать 22 октября, в день рождения легендарного советского вратаря, легенды советского и мирового футбола Льва Ивановича Яшина

— сказал он.

Лев Яшин, фото с матча 1963 года в Италии. Источник: Ilfoglio.it.

Инициаторы уверены, что настоящее и будущее поколения футболистов и болельщиков получат новый импульс для развития отечественного спорта, пишет РИА Новости со ссылкой на текст пояснительной записки к законопроекту.

Российская сборная на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, показав красивый, честный футбол и настоящую борьбу в каждой игре.