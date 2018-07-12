В Госдуме предложили учредить день российского футбола 

Представители фракции «Единая Россия» внесли в Государственную думу законопроект об учреждении в стране Дня Российского футбола. Об этом на пленарном заседании нижней палаты заявил депутат Дмитрий Белик.
— Сегодня фракция «Единая Россия» вносит в Государственную думу законодательную инициативу, которой предлагает новую памятную дату —
День российского футбола — и предлагаем ее сделать 22 октября, в день рождения легендарного советского вратаря, легенды советского и мирового футбола Льва Ивановича Яшина,
— сказал он.
Лев Яшин, фото с матча 1963 года в Италии. Источник: Ilfoglio.it.
Инициаторы уверены, что настоящее и будущее поколения футболистов и болельщиков получат новый импульс для развития отечественного спорта, пишет РИА Новости со ссылкой на текст пояснительной записки к законопроекту.
Российская сборная на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, показав красивый, честный футбол и настоящую борьбу в каждой игре.
Нападающий сборной Артем Дзюба вернулся в родной Петербург народным героем — каждый встречный просил его сделать совместное памятное фото, а восхищенный новым российским футболом артист Михаил Боярский посвятил спортсменам песню в стиле рэп.