Самюэль Умтити: Не стоит говорить, что хорваты слабее сборной Франции

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Накануне хорваты обыграли англичан (2:1) и вышли в финал чемпионата мира, где сыграют с французами, ранее обыгравшими бельгийцев (1:0).

«У хорватов очень сильная сборная. В составе хорватской команды выступают такие футболисты как Ракитич, Манджукич, Модрич. Я хорошо знаю, насколько хорошо они действуют на поле, поэтому не стоит говорить, что хорваты слабее сборной Франции. Матч с хорватами будем особым, все-же мы играем финальный матч.

Обе команды сыграли уже много матчей, поэтому физическое состояние команд отличается от того, которое было в начале турнира. Но финал — это особый матч, поэтому мы и сборная Хорватии будем выкладываться по максимуму на протяжении всей игры», — цитирует Умтити Sport24.ru.

Финал ЧМ-2018 Франция — Хорватия состоится 15 июля в «Лужниках».

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