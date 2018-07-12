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В Госдуме выступили с предложением сделать в России День российского футбола
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В Госдуме выступили с предложением сделать в России День российского футбола 

Газета.Ru 7 часов назад
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик выступил с предложением установить в России День российского футбола, сообщает «Матч ТВ».
"Фракция «Единая Россия» вносит в Государственную думу законодательную инициативу, которой предлагает новую памятную дату — День российского футбола — и предлагаем ее сделать 22 октября, в день рождения легенды советского и мирового футбола Льва Ивановича Яшина", — сказал Белик.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский выиграл у руководителя Совхоза им. Ленина Павла Грудинина 100 кг клубники.
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