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Марсело попрощался с Роналду после его перехода в «Ювентус»
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Марсело попрощался с Роналду после его перехода в «Ювентус» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: RT на русском
Защитник мадридского «Реала» Марсело обратился к своему бывшему одноклубнику португальскому нападающему Криштиану Роналду, перешедшему в туринский «Ювентус».
«Клянусь, я не думал, что этот день когда-нибудь придёт! Но ничто в этой жизни не вечно. Надеюсь, ты будешь счастлив во время своего нового путешествия», — написал Марсело в своём Instagram.
Он также отметил, что за девять лет проведённых вместе многое подчерпнул у Криштиану, поразился его преданности, сказал, что будет скучать по его вдохновляющим речам, стремлению к победе и отношению к молодым спортсменам.
«Горжусь тем, что играл с тобой — не только потому, что ты величайший футболист, но и потому, что ты невероятный человек. Когда я завершу карьеру, буду сидеть в баре, пить и рассказывать истории и показывать все наши фотографии», — заявил Марсело.
Ранее СМИ сообщали, что полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин сообщил «Ювентусу» о готовности перейти после трансфера Роналду.
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