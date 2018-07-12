Марсело попрощался с Роналду после его перехода в «Ювентус»

Защитник мадридского «Реала» Марсело обратился к своему бывшему одноклубнику португальскому нападающему Криштиану Роналду , перешедшему в туринский «Ювентус».

«Клянусь, я не думал, что этот день когда-нибудь придёт! Но ничто в этой жизни не вечно. Надеюсь, ты будешь счастлив во время своего нового путешествия», — написал Марсело в своём Instagram.

Он также отметил, что за девять лет проведённых вместе многое подчерпнул у Криштиану, поразился его преданности, сказал, что будет скучать по его вдохновляющим речам, стремлению к победе и отношению к молодым спортсменам.

«Горжусь тем, что играл с тобой — не только потому, что ты величайший футболист, но и потому, что ты невероятный человек. Когда я завершу карьеру, буду сидеть в баре, пить и рассказывать истории и показывать все наши фотографии», — заявил Марсело.