Олег Веретенников: Кроме восхищения хорватами, сказать нечего

Хорваты обломали политический кайф. Но подарили спортивный! Колонка Цыбанева

"Кроме восхищения хорватами, сказать нечего. Три матча подряд по 120 минут достойны уважения и восхищения. В первый тайм они входили тяжело, не хватало по игре Луки Модрича . Но во втором тайме хорваты добавили.

ТАСС. В матчах на выбывание играет значение «стандарт». Англичане с него забили то ли девятый, то ли 10-й гол", — приводит слова Веретенникова

В финале чемпионата мира Хорватия сыграет с Францией, матч соитотся 15 июля в Москве, начало в 21:00 (мск).