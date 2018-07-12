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Олег Веретенников: Кроме восхищения хорватами, сказать нечего
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Олег Веретенников: Кроме восхищения хорватами, сказать нечего 

Советский спорт 9 часов назад
Фото: Советский спорт
Хорваты обломали политический кайф. Но подарили спортивный! Колонка Цыбанева
"Кроме восхищения хорватами, сказать нечего. Три матча подряд по 120 минут достойны уважения и восхищения. В первый тайм они входили тяжело, не хватало по игре Луки Модрича. Но во втором тайме хорваты добавили.
В матчах на выбывание играет значение «стандарт». Англичане с него забили то ли девятый, то ли 10-й гол", — приводит слова Веретенникова ТАСС.
В финале чемпионата мира Хорватия сыграет с Францией, матч соитотся 15 июля в Москве, начало в 21:00 (мск).
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