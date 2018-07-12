На фестивале болельщиков в Волгограде впервые потребовались зонтики

23-й день Чемпионата мира по футболу в Волгограде запомнился фанатам питерской группой «Аффинаж», хлынувшим на горячую набережную ливнем и победой сборной Хорватии.

Волгоградцы впервые болеют под зонтами

Вторая игра полуфинала мундиаля оказалась для волгоградцев менее популярной во отличии от предыдущей. Посмотреть на матч Хорватия — Англия на фестиваль болельщиков пришло меньше фанатов футбола, чем на игру Франция — Бельгия. Перед тем, как команда, вырвавшая победу у сборной России, и родоначальники футбола вышли на поле, гостей фан-зоны разогревал российский музыкальный коллектив «Аффинаж» из Санкт-Петербурга.

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В отличии от большинства предыдущих музыкантов «Аффинаж» сумел собрать перед сценой достаточно много поклонников. Коллектив исполнил свои лучшие песни в стиле нуар-шансона и альтернативного рока. Несколько человек сразу после концерта покинули фан-зону, не дожидаясь начала матча.

Многие волгоградцы пришли на фестиваль болельщиков ради группы «Аффинаж»

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Над фан-зоной сгустились тучи

За полчаса до первого свистка перед большим монитором начали присаживаться любители футбола. Для комфортного просмотра некоторые болельщики принесли с собой зонты и пледы. Фанаты, ещё не успев сосредоточиться на игре, пребывали в лёгком шоке, после того, как Англия забила первый гол на пятой минуте. «Англия, давай!» — раздавалось с нижней террасы Центральной набережной.

В начале матча накрапывал дождь

Первый гол сборной Англии на пятой минуте матча

Ни дня без селфи

Было немало людей, которые пришли поболеть за хорватов, несмотря на то, что они не дали шанс пройти в полуфинал нашей сборной.

— Болею за хорватов, — говорит Станислав Клинков. — Они очень интересно играют. Я давно за ними наблюдаю, начиная с 1998 года. Почему то для меня они выделяются среди остальных. В этом году они особенно хороши, тем более что до полуфинала они на моей памяти не доходили. Очень надеюсь, что Франция займёт почетное второе место в этом Чемпионате.

Если болеть, то в форме

Англия, вперёд!

Болеть лучше в тепле

На 68-й минуте соперникам сборной Англии удалось сравнять счёт. В этом Чемпионате Хорватия в третий раз подряд играет дополнительные полчаса. А вот у волгоградских болельщиков терпения досмотреть игру после основного времени не хватило. Часть людей начала покидать территорию фан-зоны, не дожидаясь финального свистка.

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Англия не смогла довести игру до серии пенальти

На 109 минуте хорватский игрок Марио Манджукич воспользовался ошибкой англичан, поставив финальную точку в непростом поединке. Сборная Хорватии — финалист ЧМ — 2018. В воскресенье 15 июля ей предстоит оспаривать титул чемпиона с командой Франции.

Дождь усилился сразу после финального свистка

Кажется, англичанам сегодня не повезёт. А в Волгограде они были прям душки

На газоне не только играют в футбол, но и болеют

Русский комфорт против хорватской выносливости