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Матильда Шнурова рассказала, чем занималась в детстве
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Матильда Шнурова рассказала, чем занималась в детстве 

Russianshowbiz.info 8 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Бывшая жена скандально известного музыканта Сергея Шнурова сфотографировалась на фоне «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге и призналась в любви к футболу.
Девушка заметила, что несмотря на балетное прошлое, в детстве занималась совсем не «девчачьим» видом спорта. Маленькая Матильда с удовольствием играла в дворовый футбол с соседскими мальчишками, а также болела за любимую сборную — команду Франции.
Особенные чувства Шнурова питает к сборной времен Анри и Зидана. Так девушка запомнила Чемпионат Мира 2006 года, когда Зидан, завершавший свою карьеру, ударил в грудь Матерацци. Матильда уверена, что футболист поступил, как настоящая звезда рок-н-ролла.
Именно поэтому Матильда с особенными чувствами отправилась на футбольное поле в своем родном городе, чтобы посмотреть блестящую игру Франции против Бельгии в полуфинале ЧМ-2018.
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