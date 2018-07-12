Матильда Шнурова рассказала, чем занималась в детстве

Бывшая жена скандально известного музыканта Сергея Шнурова сфотографировалась на фоне «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге и призналась в любви к футболу.

Девушка заметила, что несмотря на балетное прошлое, в детстве занималась совсем не «девчачьим» видом спорта. Маленькая Матильда с удовольствием играла в дворовый футбол с соседскими мальчишками, а также болела за любимую сборную — команду Франции.

Особенные чувства Шнурова питает к сборной времен Анри и Зидана. Так девушка запомнила Чемпионат Мира 2006 года, когда Зидан, завершавший свою карьеру, ударил в грудь Матерацци. Матильда уверена, что футболист поступил, как настоящая звезда рок-н-ролла.

Именно поэтому Матильда с особенными чувствами отправилась на футбольное поле в своем родном городе, чтобы посмотреть блестящую игру Франции против Бельгии в полуфинале ЧМ-2018.