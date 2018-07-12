Жигарева зарегистрировали кандидатом на должность губернатора Московской области 

Мособлизбирком на заседании в четверг зарегистрировал Кирилла Жигарева, выдвинутого от ЛДПР, кандидатом на должность губернатора Московской области на предстоящих в сентябре выборах, передает корреспондент РИАМО.
На заседании в четверг члены Избирательной комиссии Московской области рассматривают вопрос регистрации кандидатов на должность губернатора Подмосковья.
«Все предоставленные (Жигаревым — ред.) документы в порядке. Собраны 204 подписи. Все они признаны достоверными и действительными», — сказала председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.
Ранее кандидатами на должность губернатора Московской области зарегистрировали Бориса Надеждина от «Партии Роста» и Игоря Чистюхина от партии «Справедливая Россия».
5 июля Московская областная избирательная комиссия закончила прием документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора Подмосковья, окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля.
Необходимый пакет документов сдали Лилия Белова, выдвинутая региональным отделением партии «Альянс зеленых», Андрей Воробьев, выдвинутый от Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», Кирилл Жигарев — от Московского областного отделения партии ЛДПР, Борис Надеждин — от регионального отделения «Партии Роста», Константин Черемисов — от Московского областного отделения КПРФ и Игорь Чистюхин — от регионального отделения партии «Справедливая Россия».
На губернаторских выборах в Подмосковье планируют задействовать порядка 1,7 тысячи комплексов обработки бюллетеней (КОИБ).
Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательные кампании в 19 муниципальных образованиях региона.