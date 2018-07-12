Жигарева зарегистрировали кандидатом на должность губернатора Московской области

Мособлизбирком на заседании в четверг зарегистрировал Кирилла Жигарева , выдвинутого от ЛДПР , кандидатом на должность губернатора Московской области на предстоящих в сентябре выборах, передает корреспондент РИАМО

На заседании в четверг члены Избирательной комиссии Московской области рассматривают вопрос регистрации кандидатов на должность губернатора Подмосковья.

«Все предоставленные (Жигаревым — ред.) документы в порядке. Собраны 204 подписи. Все они признаны достоверными и действительными», — сказала председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина

5 июля Московская областная избирательная комиссия закончила прием документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора Подмосковья, окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля.

На губернаторских выборах в Подмосковье планируют задействовать порядка 1,7 тысячи комплексов обработки бюллетеней (КОИБ).

Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательные кампании в 19 муниципальных образованиях региона.