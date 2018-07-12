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Мэрия и правительство ищут на работу руководителей: самые актуальные вакансии в Ярославле
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Мэрия и правительство ищут на работу руководителей: самые актуальные вакансии в Ярославле 

76.ru 8 часов назад
Фото: 76.ru
Сейчас идёт набор кандидатов
Мэрия Ярославля и правительство области зовут на работу. Вакансии предлагают разнообразные и почти все на руководящей должности.
На данный момент везде идёт конкурс на включение в кадровый резерв. Это значит, что из всех кандидатов, подавших документы, будут выбирать несколько человек, которые впоследствии будут претендовать на должность.
Так, в правительство Ярославской области предлагает следующие вакансии:
— главный специалист отдела строительного надзора. График работы 5/2 08.30 до 17.30. При этом, будут командировки.
— Они будут занимать 20% от рабочего времени, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Зарплату обещают от 20000 до 25000 рублей. Приём документов от соискателей до 16 июля.
— консультант комитета общей профилактики правонарушений. 5-ти дневная рабочая неделя, с 08.30 до 17.30. Иногда возможны командировки. Зарплата от 26900 до 32000 рублей.
В мэрию требуются главный бухгалтер, главный специалист отдела планирования и экономического анализа, директор предприятия «Агентство по строительству» города Ярославля, директор Ленинского рынка, директор «Центра охраны правопорядка». Но зарплаты мэрия не указывает.
— Информации о зарплате нет, потому что сейчас идёт конкурс на включение в кадровый резерв. Зарплата складывается из оклада и премий. А оклад будет зависеть от опыта работы человека, — пояснили в мэрии Ярославля.
Напомним, что недавно мы делали интервью с исполняющей обязанности директора департамента занятости по Ярославской области Лаурой Зудиной. Она утверждает, что работы с хорошей зарплатой в регионе много.
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