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Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора Подмосковья
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Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора Подмосковья 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырех кандидатов на должность губернатора Подмосковья. Данное решение было принято в ходе заседания Мособлизбиркома.
«Рассмотрев документы, избирательная комиссия Московской области решила зарегистрировать кандидата на должность губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, 1970 г. рождения, выдвинутого избирательным объединением «Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии „Единая Россия“, 12 июля 2018 г. в 11:05», — сказала председатель комиссии Эльмира Хаймурзина.
Также Мособлизбирком зарегистрировал кандидата на должность губернатора региона от КПРФ Константина Черемисова, кандидата от партии «Альянс Зеленых» Лилию Белову и кандидата от ЛДПР Кирилла Жигарева.
Кроме того, комиссия отказала в регистрации на должность губернатора Подмосковья кандидату от партии «Яблоко» Николаю Дижуру, кандидату от партии «Парнас» Алексею Дуленкову, кандидату от партии «Коммунисты России» Владимиру Рязанову и кандидату от партии «Родина» Максиму Шингаркину.
Выборы губернатора Московской области пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
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