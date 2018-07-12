Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора Подмосковья

Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала четырех кандидатов на должность губернатора Подмосковья. Данное решение было принято в ходе заседания Мособлизбиркома.

Выборы губернатора Московской области пройдут в Единый день голосования 9 сентября.