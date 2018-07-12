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Медведица с двумя малышами гуляет в лесу недалеко от Ханымея. ВИДЕО
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Медведица с двумя малышами гуляет в лесу недалеко от Ханымея. ВИДЕО 

Noyabrsk24.ru 8 часов назад
Фото: Noyabrsk24.ru
На Ямале медвежье семейство снова попало в объективы любительских камер. На этот раз косолапых заметили в лесу, недалеко от поселка Ханымей. Видео, снятое очевидцами, опубликовано сегодня в сообществе «Происшествия Ноябрськ» в Вконтакте.
На кадрах видно, как медвежата довольно успешно покоряют высоту, за несколько секунд взбираясь по стволу дерева. Мама-медведица присматривает за детенышами издалека. Автор фото уверяет, что видео снято сегодня, однако, пользователи соцсетей заявили, что ролику как минимум год.
Напомним, 10 июня в социальных сетях появились фото, сделанные жителем Ноябрьска в шести километрах от озера Светлое. На снимках отчетливо видны медвежьи следы. Судя по всему, по лесу бродили два зверя — взрослый медведь и медвежонок.
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