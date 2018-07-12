РФС поздравила нового президента Федерации футбола Косово

«Мы рассчитываем на сотрудничество наших ассоциаций и желаем вам и вашей федерации процветания и больших успехов. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку по всем футбольным вопросам», — приводит слова из заявления РФС пресс-служба Федерации футбола Косово.

6 июля Агим Адеми возглавил Федерацию футбола Косово, после того, как ушёл из жизни предыдущий президент организации Фадиль Вокри.

С 2016 года Косово принимает участие под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама сообщил об открытии счёта для оплаты штрафа в Международную федерацию футбола (ФИФА) за футболистов сборной Швейцарии Гранита Джаки и Джердана Шакири и призвал сограждан участвовать в сборе средств.