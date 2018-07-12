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«Локомотив» обменял голкипера Антона Красоткина в «Адмирал»
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«Локомотив» обменял голкипера Антона Красоткина в «Адмирал» 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: yarreg.ru
«Локомотив» обменял голкипера Антона Красоткина в «Адмирал», информирует официальный «твиттер» ярославского клуба. В рамках перехода наш «Локомотив» получил денежную компенсацию.
В минувшем сезоне 21-летний вратарь защищал ворота «Лады». Красоткин одержал 4 победы в 25 матчах при коэффициенте надёжности 2,79 и проценте отражённых бросков 91,4.
В течение карьеры в КХЛ Красоткин также играл за ярославский клуб. В общей сложности за три сезона в лиге он выиграл 6 матчей из 31, пропуская в среднем за игру 2,72 шайбы и отражая 91,7% бросков.
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