Чемпион мира по футболу 1998 года назвал ЧМ в России образцовым

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Давид Трезеге высоко оценил уровень организации мирового первенства по футболу в России. Об этом сообщает ТАСС.

"За время проведения чемпионата мира я не услышал ни одного негативного отзыва. Атмосфера, безопасность, логистика и поистине теплый прием стали основой успешной организации мирового футбольного праздника.

Я с уверенностью могу сказать, что это был не только самый успешный чемпионат мира, но и образцовый пример в плане организации мировых футбольных первенств", — сказал Трезеге.