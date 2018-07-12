Главные события 29-го дня ЧМ

Во время чемпионата мира по футболу в России ни один футболист не провалил допинг-тест. Между тем ФИФА требует от телеканалов реже показывать красивых болельщиц на трибунах, а члены хорватского правительства провели заседание в футболках сборной после её выхода в финал мундиаля. Эти и другие околофутбольные события 29-го дня ЧМ-2018 — в материале RT.

Чистый чемпионат

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что во время чемпионата мира в России ни один допинг-тест не дал положительный результат. Об этом сказано в пресс-релизе, выпущенном за два дня до матча за третье место между Бельгией и Англией. Запрещённое вещество в организме игрока было обнаружено лишь один раз, однако у этого спортсмена имелось терапевтическое исключение.

С начала года ФИФА совместно с национальными антидопинговыми агентствами и другими организациями собрала почти 4 тыс. тестов. Во время самого мундиаля футболистов проверили на допинг 626 раз. Отмечается, что каждого игрока из четырёх оставшихся на турнире команд проверили в среднем 4,5 раза, а некоторые футболисты сдавали по восемь тестов.

Меньше красивых болельщиц

Одновременно с этим ФИФА заявила, что потребует от телевещателей чемпионата мира реже показывать вызывающе одетых красивых болельщиц во время матчей. В организации заявили, что это является проявлением дискриминации по половому признаку, и сейчас эта проблема является даже более острой для футбола, чем расизм.

Ирландская газета The Irish Times отреагировала на эту новость довольно своеобразно. Колонка о новом требовании ФИФА заняла на полосе меньше места, чем иллюстрирующие статью фотографии тех самых слишком красивых фанаток.

Провокационный баннер

Сборную Дании по футболу оштрафовали за дискриминационный баннер после матча с Австралией на групповом этапе. Долгое время оставалось неизвестным, за что ФИФА наказала скандинавскую команду, чьи болельщики наверняка могли бы претендовать на звание самых толерантных. Однако СМИ разгадали эту загадку. На одном из больших датских флагов была надпись Store patter, что переводится как «большая грудь». Эта выходка фанатов стоила Датской футбольной ассоциации 20 тыс. швейцарских франков.

Шашечное правительство

Поддерживать свою команду надо так, как это делает правительство Хорватии. На следующий день после исторического выхода «шашечных» в финал чемпионата мира почти все министры балканского государства пришла на очередное заседание в футболках своей сборной. В числе тех, кто решил не соблюдать привычный дресс-код, был и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович

Воссоединение поколений

Для всей нынешней сборной Хорватии кумирами детства были футболисты, которые 20 лет назад заняли третье место на чемпионате мира. Достижение команды 1998 года уже побито, и чтобы новое поколение не останавливалось на достигнутом, тот бронзовый состав приедет в Москву и поддержит команду Златко Далича

«Хорватский футбольный союз приглашает на финальный матч против сборной Франции, который будет сыгран в ближайшее воскресенье в Москве, всю национальную команду 1998 года вместе с тренером Мирославом Блажевичем», — сообщила организация.

Помимо бывших хорватских футболистов в «Лужники» приедет и самая известная фанатка «шашечных» — президент страны Колинда Грабар-Китарович.

Известный футбольный телекомментатор Владимир Стогниенко обещал, что если сборная России выйдет в финал чемпионата мира, то он исполнит в честь этого события рэп, к которому сам имеет прохладное отношение. До решающего матча дошли хорваты, но журналист всё равно решил попробовать себя на музыкальном поприще и в нескольких строчках вспомнил доблестный путь подопечных Станислава Черчесова до четвертьфинала.

День российского футбола

По итогам выступления российской сборной на чемпионате мира в Госдуме возникла идея учредить новую памятную дату — День российского футбола. С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Белик . Праздник предложено отмечать 22 октября, в день рождения легендарного советского футболиста Льва Яшина

С тем, что подобный праздник нужен, согласен напарник Яшина по сборной Виктор Понедельник . Однако он считает, что выбрать нужно другую дату — 10 июля. В этот день сборная СССР в 1960 году добилась своего высшего успеха — выиграла первый розыгрыш чемпионата Европы.

«Матч с голландцами в 2008 году не может конкурировать с той победой на континентальном первенстве. День рождения Черчесова? Это пускай на собрании в РФС решают. Но моё мнение, что наш успех на том Евро в 1960-м — самый важный в истории отечественного футбола», — сказал Понедельник «Спорт-Экспрессу».

Три россиянина в символической сборной