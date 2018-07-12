Женщины под запретом. Главной проблемой ЧМ назвали сексизм

FIFA попросила телевещателей реже показывать красивых болельщиц, поскольку это вызывает сексистские настроения. Общественность не согласна. Болельщицы тоже рады попасть на экраны. «360» узнал у журналистов и болельщиков, надо ли показывать представительниц прекрасного пола во время матчей чемпионата или стоит полностью сконцентрироваться на футболе.

В кадре только мужчины

Международная федерация футбола (FIFA) сообщила, что планирует попросить вещателей меньше показывать красивых болельщиц во время трансляций матчей чемпиона мира. Глава департамента устойчивого развития ведомства Федерико Аддиеки пояснил такое решение тем, что идет кампания по борьбе с дискриминацией. По мнению экспертов, частый показ девушек, может спровоцировать нарушения, связанные с сексизмом.

Сергей Кривоносов , депутат Государственной думы , считает, что все это надумано и сделано лишь для того, чтобы дискредитировать Россию в глазах других стран. По его мнению, чемпионат проходит на высшем уровне, и это попытка «придраться хоть к чему-то».

«Показывать девушек — это совершенно нормально. Зарубежные коллеги сами говорят о равноправии, и сами себе противоречат. Они просто нам завидуют, что у нас самые красивые девушки. Некоторые «доброжелатели» уже не знают, что придумать, чтобы указать на какие-то минусы проведения ЧМ. На самом деле, девушки на трибунах радуют глаз, их надо показывать», — поделился Кривоносов.

Проблема в голове

Психолог Анетта Орлова уверена, что внимание к женщинам на матчах — это нормально. Англичане проводили эксперимент, который показал, что присутствие женщин на трибунах снижает градус агрессии. По словам Орловой, болельщицы делятся на две категории. Первые приходят болеть, потому что ощущают себя частью мужского сообщества. Они также, как и мужчины, матерятся, пьют пиво. Вторая группа девушек приходит поддержать своего спутника, команду и просто пообщаться с мужчинами.

«Женщины из второй группы обычно вызывают раздражение у первой группы женщин. Они начинают высказываться в их сторону, рождаются новые стереотипы. Мое мнение, что использование женской красоты для привлечения внимания — нормально. Это не сексизм. Тем более, многие женщины сейчас в футболе разбираются лучше, чем мужчины», — говорит Анетта Орлова.

Анатолий Горсков, футбольный эксперт, согласен с психологом в том, что на чемпионате мира сексизма нет. По его мнению, это проблема восприятия только конкретных людей.

«Если пытаться обращать на такое внимание, то проблемы можно увидеть во всем. Когда простой показ красивых девушек у кого-то вызывает чувство того, что это сексизм, им надо посмотреть на себя в зеркало и задуматься о том, что это у них проблемы, а не у всех вокруг», — сказал Горсков.

«Больше девушек на экранах»

Болельщики чемпионата не понимают, почему FIFA предложила не показывать красивых девушек на трибунах. Николай Харламов футбол смотрел не по телевизору, а на стадионе. Парень делится эмоциями от заполненных трибун. «Мужчин-болельщиков больше, футбол они смотрят чаще, знают больше об игроках, их клубной истории. Но это уже тонкости, а в каких-то общих вопросах девушки уже не отстают. Их интерес растет, а с ним растет и желание разобраться в нюансах игры».

Мужчина считает, что показывать надо всех, вне зависимости от пола, возраста и национальности. Тогда не будет складываться впечатление, что на стадион ходят только закаленные футбольные фанаты. Харламов отмечает, что больше всего на стадионе заметны латиноязычные болельщицы.

«У них такой темперамент. Любят громко о себе заявить», — делится болельщик.

Александра Пономарева болельщица со стажем. Говорит, что старается постоянно посещать футбольные баталии. «Моя жизнь и жизнь моей семьи тесно связана с футболом. Нельзя было пропустить такое мировое событие, которое проходит именно у нас в России. Не знаю про стереотип того, что девушки не разбираются в футболе. Я в спорте точно разбираюсь и получше многих мужчин».

По мнению Александры, если FIFA попросила, то значит так надо. «Но меня все-таки один раз показали, было очень классно, особенно, что это произошло после гола России в матче с Испанией. Но секскизм — это бред».

Источник фото: ВКонтакте

«Очередной идиотизмом»

Спортивный обозреватель Кирилл Кикнадзе назвал просьбу FIFA показывать меньше «привлекательных женщин-болельщиц» на трибунах ЧМ очередным идиотизмом. По мнению Кикнадзе, это продиктовано просьбами западной Европы, которая идет по пути феминизма.

«Когда вообще нет никакого негатива, как бы к нам не относились в разных странах, надо все равно что-то подкинуть. Когда все хорошо — это тоже плохо», — сказал Кикнадзе.

Екатерина Винокурова, корреспондент интернет-издания Znak.com, в своем Telegram-канале тоже высказывается о ситуации с просьбой FIFA. По мнению девушки, «начинается история про паранджу».

Источник фото: Telegram-канал «Ekvinokurova»

Девушка является активным противником такой инициативы FIFA. Женщины постоянно смотрят футбол, и она не видит ничего плохого в том, чтобы показывать красивых болельщиц. Такой тренд очень губителен, потому что в итоге в феминистском сообществе появляются нездоровые дискуссии. «Женщин надо показывать, надо показывать всех. На ЧМ играют красивые футболисты, красивые тренеры и на трибунах красивые болельщицы, в этом ничего нет такого».

Спортивный корреспондент Галина Глазко тоже не видит ничего плохого в появлении девушек на экранах во время трансляций чемпионата. Журналистка говорит о том, что «хочется, чтобы женщины ходили на футбол, интересовались этим видом спорта, потому что это — спорт номер один во всем мире».

Больше всего на трибунах журналистка видела девушек из Латинской Америки: Колумбии, Мексики, Аргентины. Галина рассказывает, что на матче Колумбия-Англия даже были бабули-колумбийки, которые танцевали, зажигая публику. Это восхищает. Российских девушек было не меньше, все в кокошниках и разукрашенные.

«Давно работаю в спортивной журналистике — постоянный стереотип, что женщина не может писать о спорте и не может интересоваться спортом. Многие девушки разбираются, это не так сложно. Всех призываю, изучайте больше про спорт и поражайте своих мужчин», — сказала Галина Глазко.