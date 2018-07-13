Фавориты нового сезона ФНЛ

Чемпионат мира, по традиции, отвлекает от трансферных и предстартовых новостей из национальных турниров. А здесь ещё и удачное выступление сборной России, которое заставило забыть практически обо всём. Тем временем, через несколько дней берёт старт «лучшая лига мира». Лига из которой невозможно вылететь и которую нельзя выиграть дважды. В этой статье поведем речь о фаворитах предстоящего сезона ФНЛ.

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Перед каждым сезоном в категорию фаворитов я относил команды, которые приходили в ФНЛ из РФПЛ. В этот раз таких клубов должно было быть три. Расформирование «Тосно» и «Амкара» привело к тому, что «с вершины горы спустился» только «СКА-Хабаровск». По традиции, в вылетевшей из элиты нашего футбола команде произошла перестройка, но она нацелена лишь на улучшение результатов и скорейшее возвращение команды в РФПЛ. Покинули хабаровчан практически все. Из значимых потерь можно отметить переход блиставшего в прошлом сезоне голкипера Довбни в «Оренбург», а также Пуцко ("Уфа") и Каннуникова, который находится в статусе свободного агента и ищет новую команду. На смену им уже пришли вратарь Леонов из «Крыльев Советов», защитник Хомуха ("Спартак-2") и полузащитник Алейник ("Кубань"). На просмотре находятся ещё порядка 15 человек. Получится ли из добротных футболистов сделать хорошую команду? Ответ на этот вопрос должен дать новый наставник Сергей Передня . В любом случае, руководство «СКА-Хабаровска» ставит задачу возвращения в РФПЛ, а слова, подкреплённые финансовым положением очень многое значат при решении турнирных задач в ФНЛ.

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Ещё до чемпионата мира в калининградской «Балтике» произошли перестановки на тренерском мостике. Команду возглавил Валерий Непомнящий . В августе этого года специалисту исполнится 75 лет, но имя Непомнящего очень ценно в нашем футболе. В Калининграде также большие изменения. Среди потерь выделим полузащитника Голышева и форварда Себаи. Заметно пострадала и линия обороны: Шахов, Логашов, Тимошин покинули команду. Однако их места уже заняли Плопа ("Оренбург"), Таказов ("Луч"), Дудиев ("Тосно"), Ходжаниязов ("Сочи"). В средней линии должны прибавить креативности в игру «Балтики» Пугин ("Томь") и Алан Касаев ("Локомотив"). В линии атаки появился Владимир Дядюн ("Ростов"). Последние двое имеют большой опыт выступлений на высоком уровне, но были незаметны в последний год. Если у Непомнящего получится раскрыть их лучшие качества, то остановить «Балтику» будет очень сложно.

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"Тамбов" в пяти предсезонных матчах пропустил всего лишь один мяч, забив в ворота соперника 17 раз. Из усилений в лини обороны только экс-защитник «Енисея» Гарбуз. Зато в атакующей линии настоящее раздолье: Себаи ("Балтика"), Мамтов ("Оренбург"), Аппаев ("Ротор"). В полузащите будет интересно посмотреть за Чуперка ("Ростов"). Учитывая, что удалось сохранить своего лучшего игрока прошлого сезона Часовских, то команда Тимура Шипшева также можно считаться фаворитом сезона. Ждём среди лидеров и «Сочи». Новый клуб был образован на базе питерского «Динамо». Команда пополнила свой бюджет, продав за 1,5 млн евро своего лучшего игрока Кулишева в «Оренбург». С другой стороны, удалось укрепить все остальные линии. Голкипер Книга из «Химок», защитники Заика ("Химки") и Мустафин ("Факел"), полузащитники Саламатов ("Тюмень") и Бурмистров ("Балтика"), а также нападающий Саная ("Томь") могут решить задачу попадания в стыковые матчи.

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Чемпионат ФНЛ стартует 17 июля, через два дня после завершения мирового мундиаля. Хочется верить, что на тех же стадионах, где играли звёзды мирового футбола, футболисты команды второго по значимости дивизиона России будут выкладываться не меньше.