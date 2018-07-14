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Руководство «Волгоград-Арены» надеется на посещаемость в 10-15 тысяч на матчах ФНЛ
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Руководство «Волгоград-Арены» надеется на посещаемость в 10-15 тысяч на матчах ФНЛ 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство «Волгоград-Арены» рассчитывает, что каждый матч «Ротора» в сезоне-2018/19 первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на стадионе будет посещать порядка 10-15 тысяч зрителей. Об этом ТАСС рассказал директор арены Евгений Сусликов.
Построенная на месте бывшего Центрального стадиона «Волгоград-Арена» была открыта в начале апреля этого года и вмещает 45 тысяч зрителей. Во время чемпионата мира стадион принял матчи Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня). «Волгоград-Арена» в числе семи стадионов, строительством которых занималась ФГУП «Спорт-Инжиниринг», останется в ведении компании до конца этого года, в связи с чем «Ротор» будет арендовать стадион.
"После игр чемпионата мира, так сказать, по горячим следам, мы рассчитываем на 25-30 тысяч зрителей на первые три матча и 10-15 тысяч зрителей на каждую игру в течение игрового сезона, — сказал Сусликов. — Никаких изменений в количестве зрительских мест на «Волгоград-Арене» не будет. На это потребовалось бы дополнительное выделение финансовых средств, а это не предусмотрено и, честно говоря, в этом нет необходимости. Количество мест на объекте оптимально".
Руководитель стадиона рассказал, что после завершения игр чемпионата мира в Волгограде пришлось выполнить довольно большой объем работ, чтобы успеть подготовить арену к первому домашнему матчу ФНЛ, в котором «Ротор» 22 июля примет владивостокский «Луч-Энергию».
"Они [работы] и сейчас еще ведутся: демонтирован брендинг ФИФА [Международная федерация футбола], убраны все поверхности с логотипом турнира. Сейчас на зрительских трибунах между секторами монтируется новое ограждение, ведутся демонтаж телевизионных платформ и установка на их место зрительских кресел. Идут работы по благоустройству и озеленению территорий стадиона. Но что касается предстоящего матча, то нет никаких опасений: все работы по его подготовке будут завершены в срок к указанной дате в полном объеме в соответствии с регламентом ФНЛ и требованиями к стадионам для проведения матчей", — подчеркнул директор арены.
Опыт тестовых игр поможет в матчах ФНЛ  Перед чемпионатом мира на «Волгоград-Арене» прошли три обязательных тестовых матча. В середине апреля и начале мая «Ротор» провел на стадионе два матча ФНЛ с «Лучом— Энергией» (4:2) и «Крыльями Советов» (0:2). 9 мая арена приняла финал Кубка России, в котором «Тосно» обыграл курский «Авангард» (2:1).
"Подготовка и проведение тестовых матчей на «Волгоград— Арене», включая финал Кубка России, очень помогли в плане организации на достойном уровне игр чемпионата мира, а это бесценный опыт, который, в свою очередь, теперь работает на организацию матчей ФНЛ", — отметил Сусликов.
Изначально планировалось, что после турнира стадион будет использоваться и как домашняя арена «Ротора» в чемпионате ФНЛ, и как многофункциональный спортивный комплекс. «Сейчас рассматривается достаточно много вариантов полноценного использования стадиона как спортивно-массового объекта. Думаю, основным направлением останется использование его профильных функций», — подчеркнул директор стадиона.
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