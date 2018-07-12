Экс-защитник «Зенита» Б. Алвеш перешёл в «Парму»

Бывший защитник «Зенита» Бруну Алвеш стал футболистом «Пармы». Как сообщает официальный сайт итальянского клуба, соглашение с португальским футболистом подписано сроком на один год.

36-летний защитник в прошлом сезоне выступал в чемпионате Шотландии за «Рейнджерс», в составе которого провёл 25 матчей и отметился двумя забитыми голами.

По итогам прошлого сезона «Парма» заняла второе место в Серии В и добилась права на повышение в классе. Бруну Алвеш выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год и дважды становился с клубом чемпионом России.