В Петрозаводске породистые собаки разодрали домашнюю кошку

Оплатить услуги ветеринара хозяева собак отказываются. Инцидент произошел в Петрозаводске на улице Коммунистов.

Две большие собаки, хаски или маламуты, я не очень разбираюсь в породах, забежали в наш двор, а потом и подъезд дома и там, увидев вышедшую из квартиры соседскую кошку Фросю, напали на нее. В конце концов хозяйка собак оттащила их, но кошка здорово пострадала,

— рассказала очевидица событий Виктория Барышева. Она добавила, что извиняться владелица собак не стала, только сказала, что если хозяйка кошки и обратится в ветлечебницу, она ничего оплачивать не будет. В ближайшей ветклинике кошке помощь оказали, сделали все, что могли, однако травмы были очень тяжелые и к утру кошка умерла. По словам Виктории, еще вечером позвонил муж владелицы породистых собак и сказал, что платить за ветлечебницу не собирается (к слову, счет за услуги клиники составил 3100 руб.), мол, у его собак все документы в порядке, а у кошки их вовсе нет, так что она нарушает закон.

Между тем, как говорят соседи, эти собаки без намордников и поводков не первый раз забегают к ним во двор, где гуляют дети, и даже заглядывают в коляски с младенцами. Владельцы собак на просьбы надеть на животных намордники, взять на поводки не реагируют.