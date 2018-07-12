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Погба считает Мбаппе одним из лучших игроков сборной Франции последних лет
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Погба считает Мбаппе одним из лучших игроков сборной Франции последних лет 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: www.gazeta.ru
Полузащитник сборной Франции Поль Погба похвалил нападающего Килиана Мбаппе перед матчем с Хорватией в финале чемпионата мира — 2018, передает Sport24.
"Мбаппе — один из лучших футболистов сборной Франции за последние несколько лет. У него феноменальный талант. Я не думаю, что Килиан должен играть только в атаке и не отрабатывать в обороне. Он так же, как и вся команда, участвует в оборонительных построениях.
Но у него есть огромные возможности: дриблинг, скорость, способность к разрушению. Мбаппе — очень сильный футболист", — сказал Погба.
Мбаппе, которому 19 лет, забил три мяча в шести матчах.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
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