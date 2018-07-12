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Головин едет в Ювентус вслед за Роналду
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Головин едет в Ювентус вслед за Роналду 

Национальный Туристический Союз 8 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Один из лучших игроков в составе сборной России на Чемпионате Мира 2018, московский армеец Александр Головин, уведомил туринский «Ювентус» о готовности присоединиться к команде, в летнее трансферное окно. Эксперты утверждают, что на решение Головина повлиял состоявшийся на днях переход экс-лидера мадридского "Реала"Криштиану Роналду в стан «Старой Синьоры». Напомним, что скауты «Ювентуса» присутствовали на игре сборной России с командой Саудовской Аравии и отметили высокое исполнительское мастерство Александра, забившего потрясающий гол со штрафного и дирижировавшего игрой национальной команды.
Теперь, когда игрок согласен на переход, осталось договориться клубам. Итальянцы предлагают 20 миллионов евро, тогда как президент ЦСКА Евгений Гинер настаивает на сумме в 30 миллионов.
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