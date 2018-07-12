Мнение: «Отношения российских и хорватских фанатов останутся сложными и после извинений Виды»

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин не смог спрогнозировать, будут ли освистывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду после того, как он принес извинения россиянам за слова, сказанные после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией (2:2, 4:3 — пенальти). Тогда, напомним, в сети появились два видео, где Вида говорит «Слава Украине», позднее за это был отстранен от команды сотрудник Огнен Вукоевич , который также поддержал лозунги Виды.

— Стоит ли прощать Виду? — переспросил Шпрыгин. — Здесь вопрос заключается в другом. Вида — субъект футбола и чемпионата мира. И с этой точки зрения он поступил правильно — принес извинения, если эти его слова кого-то задели. Но я хотел бы обратить внимание, что этот видеоролик появился в сети не по воле Виды. Он отправил эту запись друзьям в Киев, а они его подставили. Но извинения никогда лишними не будут.

— Как к этому отнесется фанатское сообщество?

— Между российскими и хорватскими фанатами отношения натянутые. У них война с сербами, а у нас с сербами дружба. Но между государствами никаких конфликтов нет. Со временем все наладится, потому что на ЧМ в массе своей рядовые болельщики — и они оценят эти извинения, потому что Вида поступил по-человечески правильно. Тем более и Хорватский футбольный союз извинился. А у фанатов — как были натянутые отношения с хорватами, так и будут.

— Как оцениваете поступок с флагом, который хорваты накануне растянули на Триумфальной площади Москвы?

— Если это сделано настоящими болельщиками, то это сверхдостойный поступок. Хотя я уже читал, что вся эта акция сделана с подачи хорватского представительства и их футбольного союза. К тому же в социальных сетях стали открещиваться от этой акции и сами хорватские болельщики, а топовые фан-клубы и вовсе сюда не приезжали.

В общем, если это кем-то придуманная показушная акция, то это дешево, глупо и непонятно зачем. Это может вызвать только дополнительное раздражение. Зачем делать вид примирения. Зачем создавать эту пелену? Все знают, что в мире не все идеально.

— Виду теперь не будут освистывать?

— Как я уже сказал выше: на матчах чемпионата мира совсем другие зрители. Типаж такого зрителя — это кокошник и бутерброд. То есть эти люди попали на матч ЧМ, а больше на футбол никогда не придут. Словом, эта не та аудитория, которая ходит на матчи чемпионата России. И у той публики, что сейчас заполняет стадионы, другой принцип поведения, отсюда и не такая атмосфера, многим хотелось бы видеть иную. Так что про свист сказать сложно — сколько людей, столько и мнений. Не знаю, как там распределятся симпатии.

— А вы за кого?

— Если сборная России не играет, то меня мало интересует это. Я могу симпатизировать какой-то команде, но редко за кого-то переживаю. За кого болеть в воскресенье — за варенье в круассанах, «Пежо», «Ситроен», Эйфелеву башню, Нотр-Дам де Пари, Наполеона, кардинала Ришелье или за необычную сборную, которая с Балкан и представляет бывшую Югославию? Ее победа станет чем-то новым, потому что круг команд, которые побеждали на ЧМ — узок. К тому же и славяне еще не побеждали на этот турнире. Но лично я так и не определился, кому симпатизировать. Игра для меня ничего не решает. Жду красивый футбол. Играла бы Бельгия — я бы симпатизировал ей, симпатичная команда. К тому же очень поразила история Ромелу Лукаку. ( Андрей СИЗЯКИН

Домагой Вида: «Хочу еще раз принести извинения России. Понимаю, что ошибся»

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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