Как построить инновационную команду мечты

Чтобы стать инновационной, вашей компании нужна особая культура, новый образ мышления на всех уровнях и дисциплина. Однако чтобы добиться этого, вам нужно будет пройти сложную фазу трансформации, которая окажет значительное влияние на вашу компанию.

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Поэтому вам нужна талантливая «инновационная команда» — правильный синтез стратегов, технологов и коммуникаторов — чтобы возглавить эти фундаментальные перемены, представить новую культуру и вдохновить других сотрудников.

Обязанности команды

Цели и конкретные роли «инновационной команды» зависят от типа, размера и индустрии компании. Обычно организациям нужна движущая сила изнутри — надежная команда, которая будет продвигать инновационное мышление, представит правильные технологии и лучшие практики; удостоверится в том, что инновационная программа соответствует текущему бизнесу и возьмет под контроль все риски провала.

В зависимости от целей компании, обязанности «инновационной команды» будут разными. К числу таковых могут относиться:

1. Разработка стратегии, определение успеха

Стратегия и план очень важны. «Инновационная команда» должна определить, что означают инновации в контексте вашей компании и как их достичь. Они должны указать основные этапы развития и определить метрики и критерии успеха в рамках преобразования организации.

Компания должна анализировать рынок и конкурентов, тренды и прогнозы, четко формулировать и передавать видение и стратегию.

2. Обеспечение инновационной структуры

Инновационная команда должна определить и предоставить правильные технологии для содействия инновационной деятельности и ускорить принятие инновационной культуры. Например, команда должна выбрать и предложить инструменты для брейнсторминга, приложения для распространения информации и так далее.

3. Инновации на примере

Инновации — очень интересная тема, однако если вы не предоставите конкретные примеры их применения (в идеале — истории успеха), их сила быстро иссякнет.

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В инновационную команду должны входить творческие люди, разработчики и технологи; они должны связать теоретические и абстрактные аспекты инноваций с коммерческим контекстом вашей компании, продемонстрировать, как инновации могут принести конкретные коммерческие результаты за короткое время. Это лучший способ вдохновить остальных и повысить всеобщую заинтересованность в новой инновационной инициативе.

4. Общение, вдохновение, распространение

Коммуникации в этом контексте очень важны: неважно, насколько ваша команда инновационна, а стратегия — эффективна, без коммуникаций ничего не получится. Это единственный способ доказать, что инновации приносят ценность компании, сотрудникам, клиентам и, вероятно, обществу.

5. Измерение, оценка, гибкость

Инновационная команда должна постоянно измерять и оценивать прогресс на каждом шагу трансформационной программы. В случае пробелов или сюрпризов она должна быстро пересмотреть допущения, модели и процессы и гибко принять правильные решения.

6. Умение справляться с шумом, избегать сбоев

Инновации могут производить шум и навредить организации. Инновационная команда должна предотвратить ситуацию, когда стандартные KPI компании находятся под угрозой из-за агрессивной, чересчур амбициозной инновационной программы или неожиданной реакции на «призывы к инновациям». Команда должна справляться с шумом, мудро расставлять приоритеты и эффективно и мягко общаться.

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Состав команды

Состав команды сильно зависит от индустрии и размера корпорации. В любом случае инновационная команда должна быть мультидисциплинарной. Обычно в команду входят:

Стратеги: Они должны обладать стратегическим мышлением, чтобы составить план для инновационной трансформации. Вам нужны стратеги с глубоким пониманием индустрии, конкурентов, динамики рынка и положения дел в вашей компании.

Эксперты по продукту: Они должны начать определять возможности и приоритетные области для инновационной программы, выявлять конкуренцию и глобальные изменения, определять пробелы и возможности, устанавливать связь с коммерческими аспектами вашего бизнеса, мыслить как пользователи и быть голосом вашего клиента.

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Технологи: Эксперты, совмещающие глубокие технические знания, лучшие методики и понимание архитектуры продукта, цикла разработки и инновационных методологий. Они должны стимулировать такие инициативы, как переход на гибкие методологии разработки продукта с упором на исследования, и принятие решений, основанных на данных. Это могут быть ведущие архитекторы или разработчики с обширным опытом гибкой разработки продукта или прототипирования.

Руководители программы: Они должны управлять программами и проектами и руководить несколькими инициативами, чтобы ускорить инновационную трансформацию.

Эксперты в области интеллектуальной собственности: Даже если интеллектуальная собственность не является одной из ваших целей, в любой момент могут появиться замечательные возможности, которые нельзя упустить: когда команды объединяются и экспериментируют с идеями, они могут найти новые патентоспособные решения с высоким потенциалом. Для этого нужны эксперты, которые будут определять патентоспособность и потенциальные конкурентные преимущества.

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Инноваторы: Конечная цель этой программы — превратить типичного сотрудника в реального инноватора. Лучший способ достичь этого — сформировать команду инноваторов, которые подадут пример в рамках менталитета, поведения, лучших практик и результатов. Вашей инновационной команде нужны технологи, которые смогут быстро реализовывать и разрабатывать прототипы и проверки концепции, измерять успех и фиксировать результаты. Вам нужны творческие люди, которые хотят предоставить новые решения сложных проблем; рискованные и амбициозные профессионалы, которые будут смотреть на задачи с технической и коммерческой точки зрения.

Сторонники инноваций: Вам нужен умный и эффективный коммуникационный план, чтобы представить инновационную программу, конкретные действия и истории успеха. Это должны делать воодушевленные и эффективные коммуникаторы — люди, ответственные за распространение инновационного посыла, которые расскажут о прогрессе, достижениях и историях успеха.

Эксперты по инновационному процессу: Это специалисты в области инновационных структур, методологий и инструментов. Они обучат ваши команды гибкой методологии разработки продукта, быстрому прототипированию, дизайн-мышлению и смежным практикам.

Приглашенные инноваторы: Схема должна быть гибкой, чтобы позволить сотрудникам, не входящим в «инновационную команду», присоединиться на определенный период времени. Это максимизирует обмен информацией и опытом и обеспечит более плавный переход на инновационный режим. Это отличный способ минимизировать риск изоляции «инновационной команды» от остальных сотрудников.

Сложности

Один из главных рисков создания отдельной «инновационной команды» — риск ее изоляции от остальных сотрудников: инновационные команды обычно пользуются преимуществами использования новейших технологий и не работают с текущими трудностями. Остальные видят команду как отдельную организацию, «играющую в песочнице», пока остальные работают с реальными бизнес-проблемами. Поэтому эффективная коммуникация и постоянный обмен информацией очень важны.

Еще один риск — помешать повседневному бизнесу: вся система может легко перестать функционировать, если сотрудники потеряют фокус. Еще один сценарий: непрерывная генерация идей может порождать шум и мешать команде выполнять заказы. Пострадать может и процесс разработки продукта. В любом случае, «инновационная команда» должна обеспечить правильный баланс между инновациями и повседневным бизнесом, эффективно определяя настоящие бизнес-возможности и устанавливая правильный фокус.

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