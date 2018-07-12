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21 июля в Пскове пройдет российский этап Кубка Мира по воркауту
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21 июля в Пскове пройдет российский этап Кубка Мира по воркауту 

АиФ Северо-запад 8 часов назад
Фото: АиФ Северо-запад
Псков примет российский этап Кубка мира по воркауту (Workout), который пройдет на новой площадке рядом с гребной базой 21 июля, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Сбор участников состоится в 12:00 по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9. Сами соревнования начнутся в 13.00. Зрителей ожидают силовые конкурсы, мастер классы, автограф-сессия с ведущими атлетами мира в данном виде спорта. Главный организатор — Федерация воркаута России при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту и проекта «Команда — 2018».
Всего в отборочном туре примут участие 18 спортсменов из России и стран Зарубежья. Псковскую область на соревнованиях представят четыре атлета. Чтобы стать участником состязаний, спортсмены прошли специальный отбор, предоставив для оценки видеоролики, на которых они выполняют динамичные и статичные элементы воркаута.
Отметим, Кубок Мира по воркауту представляет собой более 20 этапов в разных точках мира и суперфинал, в котором между собой будут соревноваться победители всех этапов. Это уже 4-й этап Кубка Мира, который проходит в России. Победитель российского этапа поедет в декабре 2018 года на суперфинал в Египет.
Напомним, средства на проведение подготовительных работ и работ по благоустройству новой streetworkout-площадки в Пскове, рядом с гребной базой спортивной школы «Ника», были выделены из городского бюджета. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на очередной, 12-ой сессии городского парламента. Монтаж площадки планируют начать 15 июля. После проведения состязаний спортивный комплекс останется для псковичей в качестве подарка.
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