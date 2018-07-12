Самюэль Умтити: Погба всегда был нашим лидером

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"Погба всегда был нашим лидером. Я думаю, что на этом турнире от игры к игре он прибавлял на футбольном поле. Он настоящий лидер нашей команды. Погба всегда улыбается, шутит. Поль отвечает за атмосферу в команде. Но он также был эффективен в последних играх.

У нашей команды очень сильный центр. Достаточно сказать о Н’Голо Канте, который действует по всему полю. Он выполняет огромный объем работы или тот же Поль, который очень силен в физическом плане", — приводит слова Умтити Sport24.

Финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве, начало в 21:00 (мск).

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