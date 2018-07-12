Ещё
Далич поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Далич поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018 

Soccer News 8 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 против Франции.
"В 1998 году я был во Франции три первых матча как болельщик Хорватии. Потом пришлось вернуться, потому что я играл в футбол — надо было готовиться к сезону. В Хорватии все помнят эту игру, помнят Тюрама, помнят поражение. Эту игру обсуждают 20 лет. Я помню, как радовался голу Шукера, но когда мы прижались к воротам, то проиграли. Возможно, Бог дал нам шанс свести счёты. Но мы не ищем мести, это футбол, это спорт. Просто хотим подготовиться к тому, чтобы сыграть наш лучший матч в финале" — сказал Далич.
Напомним, что финал текущего мундиаля состоится 15 июля в 18:00 по московскому времени в «Лужниках».
Soccer News: последние новости
Манджукич вывел хорватов вперед "Манчестер Юнайтед" готовится начать переговоры по звезде "Реала" "Реал" работает над натурализацией Каземиро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ107
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией4
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ19
Найден потерявшийся британский болельщик5
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение