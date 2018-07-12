«Ливерпуль» презентовал третий комплект формы на сезон-2018/19

«Ливерпуль» готовится к сезону-2018/19 и презентовал новую форму. Речь о третьем комплекте, который выполнен в бело-серых цветах. Технический спонсор мерсисайдцев компания New Balance. Экипировка уже поступила в продажу. Об этом сообщается на официальной странице спонсора в «твиттере».

Ранее «Ливерпуль» также представил выездной комплект. Форма выполнена в фиолетовом цвете, с оранжевыми надписями.

В первом туре сезона-2018/19 АПЛ «Ливерпуль» на своем поле примет «Вест Хэм». Матч состоится 11 августа. Начало — в 17:00 мск.