Сумасшествие в Загребе, Черчесов на Никольской и слезы англичан. Самые атмосферные кадры дня

Баннер дня Сначала болельщики сборной Хорватии растянули баннер на Красной площади, а вечером — на трибуне «Лужников».

Эйфория дня.

Загреб после финального свистка. Ради этих эмоций придумали футбол.

Черчесов дня.

На Никольской и с новыми усами.

Радость дня Хорваты — в финале!

Слезы дня Англия — домой.

Подарок дня Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд после поражения отдал перчатки болельщикам. Респект.

Дети дня Они болели за Хорватию сильнее всех.

Празднования дня Самый смешной момент полуфиналов чемпионата мира.

— Я наблюдал за их празднованием, видел, как они приближаются, подбегают запасные — а тут они обрушиваются на меня и сбивают со стула, , — сказал фотограф, которого хорваты повалили после гола. — Проблема не только в том, что я в этот момент делал снимки. Я как раз менял камеру: нужно было переключить с происходящего на поле на ликование, которое происходило ближе.

Ракурс дня Стадион «Лужники». В воскресенье здесь будет финал чемпионата мира.

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