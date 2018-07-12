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Сумасшествие в Загребе, Черчесов на Никольской и слезы англичан. Самые атмосферные кадры дня
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Сумасшествие в Загребе, Черчесов на Никольской и слезы англичан. Самые атмосферные кадры дня 

SPORT24.ru 8 часов назад
Фото: SPORT24.ru
Баннер дня  Сначала болельщики сборной Хорватии растянули баннер на Красной площади, а вечером — на трибуне «Лужников».
Эйфория дня.
Загреб после финального свистка. Ради этих эмоций придумали футбол.
Черчесов дня.
На Никольской и с новыми усами.
Радость дня  Хорваты — в финале!
Слезы дня  Англия — домой.
Подарок дня  Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд после поражения отдал перчатки болельщикам. Респект.
Дети дня  Они болели за Хорватию сильнее всех.
Празднования дня  Самый смешной момент полуфиналов чемпионата мира.
— Я наблюдал за их празднованием, видел, как они приближаются, подбегают запасные — а тут они обрушиваются на меня и сбивают со стула, , — сказал фотограф, которого хорваты повалили после гола. — Проблема не только в том, что я в этот момент делал снимки. Я как раз менял камеру: нужно было переключить с происходящего на поле на ликование, которое происходило ближе.
Татуировка дня  Спина Шиме Врсалько.
Ракурс дня  Стадион «Лужники». В воскресенье здесь будет финал чемпионата мира.
Больше фото с чемпионата мира в России на Sport24:
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