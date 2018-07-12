Сумасшествие в Загребе, Черчесов на Никольской и слезы англичан. Самые атмосферные кадры дня 

Баннер дня Сначала болельщики сборной Хорватии растянули баннер на Красной площади, а вечером — на трибуне «Лужников».
Эйфория дня.
Загреб после финального свистка. Ради этих эмоций придумали футбол.
Черчесов дня.
На Никольской и с новыми усами.
Радость дня Хорваты — в финале!
Слезы дня Англия — домой.
Подарок дня Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд после поражения отдал перчатки болельщикам. Респект.
Дети дня Они болели за Хорватию сильнее всех.
Празднования дня Самый смешной момент полуфиналов чемпионата мира.
— Я наблюдал за их празднованием, видел, как они приближаются, подбегают запасные — а тут они обрушиваются на меня и сбивают со стула, , — сказал фотограф, которого хорваты повалили после гола. — Проблема не только в том, что я в этот момент делал снимки. Я как раз менял камеру: нужно было переключить с происходящего на поле на ликование, которое происходило ближе.
Татуировка дня Спина Шиме Врсалько.
Ракурс дня Стадион «Лужники». В воскресенье здесь будет финал чемпионата мира.
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