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Документы для выдвижения кандидатом в мэры Хабаровска подали 10 человек
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Документы для выдвижения кандидатом в мэры Хабаровска подали 10 человек 

Дальний Восток 8 часов назад
Фото: Дальний Восток
Городская избирательная комиссия завершила прием документов от претендентов в кандидаты на должность мэра Хабаровска, документы подали 10 человек, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
«Документы на выдвижение в качестве кандидата от городского отделения партии «Единая Россия» 12 июля подал вице-мэр города, первый заместитель мэра по экономическим вопросам Сергей Анатольевич Кравчук. Таким образом, за кресло главы города поборются 10 человек. Трое из них — самовыдвиженцы, остальные — представители политических партий», — говорится в сообщении.
Городская избирательная комиссия в четверг завершила прием документов от претендентов в кандидаты на должность мэра. Уточняется, что от политических партий, помимо Кравчука, выдвигаются Сергей Безденежных (ЛДПР), Максим Кукушкин (КПРФ), Сергей Романов (Социал-демократическая партия России), Армен Хачатрян («Национальный курс»), Евгений Смолькин («Парнас»), Никита Михалев («Справедливая Россия»). В пресс-службе напомнили, что для них нет необходимости собирать подписи.
В качестве самовыдвиженцев документы подали Сергей Елизаров, Алексей Ворсин и Андрей Савельев, они должны собрать 2,5 тыс. подписей каждый. Далее начнется их проверка на соответствие требованиям законодательства. До конца рабочего дня 25 июля кроме подписей претенденты на пост мэра должны также предоставить документы на регистрацию. В течение 10 дней с момента подачи пакета документов избирательная комиссия их проверит и после этого примет решение — регистрировать претендента в качестве кандидата для участие в выборах мэра Хабаровска или нет.
Выборы мэра Хабаровска и губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.
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