«Балтика» проиграла латвийской команде перед стартом чемпионата в ФНЛ

Футболисты «Балтики» уступили латвийской команде «РФШ» в последнем контрольном матче перед стартом чемпионата в ФНЛ. Матч на стадионе «Сельма» завершился со счётом 4:3 в пользу гостей, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Встреча началась с атак «Балтики», одну из которых успешно завершил новичок Алан Касаев уже на пятой минуте. Во втором тайме гости смогли не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря грубым ошибкам в центральной зоне обороны. В течение пяти минут «Балтика» пропустила три мяча кряду.

Затем соперники обменялись голами, а в концовке балтийцы устроили яростный штурм ворот «РФШ». Но отыграть получилось только один мяч. В итоге игра окончилась со счётом 4:3 в пользу команды из Латвии.

"Балтика" стартует в новом сезоне 2018/19 выездной игрой с «Тюменью». Встреча состоится 17 июля.