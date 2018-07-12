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«Балтика» проиграла латвийской команде перед стартом чемпионата в ФНЛ
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«Балтика» проиграла латвийской команде перед стартом чемпионата в ФНЛ 

Клопс.Ru 8 часов назад
Футболисты «Балтики» уступили латвийской команде «РФШ» в последнем контрольном матче перед стартом чемпионата в ФНЛ. Матч на стадионе «Сельма» завершился со счётом 4:3 в пользу гостей, сообщает пресс-служба калининградского клуба.
Встреча началась с атак «Балтики», одну из которых успешно завершил новичок Алан Касаев уже на пятой минуте. Во втором тайме гости смогли не только отыграться, но и выйти вперёд благодаря грубым ошибкам в центральной зоне обороны. В течение пяти минут «Балтика» пропустила три мяча кряду.
Затем соперники обменялись голами, а в концовке балтийцы устроили яростный штурм ворот «РФШ». Но отыграть получилось только один мяч. В итоге игра окончилась со счётом 4:3 в пользу команды из Латвии.
"Балтика" стартует в новом сезоне 2018/19 выездной игрой с «Тюменью». Встреча состоится 17 июля.
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