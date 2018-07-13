Студенты МИИТа завоевали бронзу в соревнованиях по настольному теннису в Белгороде

Соревнования по настольному теннису состоялись недавно в Белгороде в рамках VI Всероссийской летней Универсиады — 2018. В турнире приняли участие студенты Российского университета транспорта (МИИТ).

В ходе напряженной борьбы как команде девушек, так и команде юношей удалось завоевать бронзовые медали. Спортсмены Иван Егоршев, Никита Кириллов, Илья Шамин Ирина Нефедова , Юлия Литвинова и София Коновалюк выступали под руководством тренера Игоря Ройтмана.

Всего в соревнованиях участвовали более 1500 спортсменов из 40 вузов страны. За победу в турнире по настольному теннису боролись 28 команд. (вт)