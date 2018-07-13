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Студенты МИИТа завоевали бронзу в соревнованиях по настольному теннису в Белгороде
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Студенты МИИТа завоевали бронзу в соревнованиях по настольному теннису в Белгороде 

Управа района Марьина роща 6 часов назад
Фото: Управа района Марьина роща
Соревнования по настольному теннису состоялись недавно в Белгороде в рамках VI Всероссийской летней Универсиады — 2018. В турнире приняли участие студенты Российского университета транспорта (МИИТ).
В ходе напряженной борьбы как команде девушек, так и команде юношей удалось завоевать бронзовые медали. Спортсмены Иван Егоршев, Никита Кириллов, Илья Шамин, Ирина Нефедова, Юлия Литвинова и София Коновалюк выступали под руководством тренера Игоря Ройтмана.
Всего в соревнованиях участвовали более 1500 спортсменов из 40 вузов страны. За победу в турнире по настольному теннису боролись 28 команд. (вт)
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