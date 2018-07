ЧМ 2018: не будем забывать о русских людях 

Во вторник Франция, команда, которую я еще до начала турнира называл победителем, встретится с набирающей ход командой Бельгии. А в среду Англия (на прошлой неделе я написал о моих сложных отношениях с этой страной) будет играть против сборной Хорватии. Но все мое внимание сегодня обращено на недавнего противника Хорватии — на Россию.

Никто на самом деле не верил в то, что Россия — перед началом турнира она по рейтингу занимала предпоследнее место среди участников Чемпионата мира — сможет дойти до четвертьфинала. Однако российские игроки предприняли героические усилия. Особенно впечатляющей оказалась их игра в обороне, и именно это позволило российской команде пройти так далеко по турнирной сетке, пока Хорватия на остановила ее, победив по пенальти на прошлой неделе.

Интересно было бы узнать, какие стереотипы имел в виду Путин. Возможно, приехавшие люди обнаружили, что местные жители более приветливы, чем они ожидали. Однако российское правительство — его обвиняют в убийстве журналистов, а еще оно постыдным образом прославилось тем, что бросает в тюрьмы своих политических оппонентов, — похоже, полнее соответствует существовавшим ожиданиям. Любого человека, способного доставить ему головную боль, оно жестоким образом может заставить замолчать (Дополнительная информация по этому вопросу содержится в недавней публикации Алексея Ковалева (Alexey Kovalev, The World Cup Is Fun. Except for the Russians Being Tortured).