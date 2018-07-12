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Сразу видно, что мужик — не десантник
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Сразу видно, что мужик — не десантник 

Авторамблер 7 часов назад
Фото: Авторамблер
Гость нашей сегодняшней рубрики «По голове себе постучи» — житель одного из регионов России, который на спор пытается вышибить головой стекло у Mitsubishi Delica.
Судя по всему, герой ролика подшофе, поэтому склонить его на подвиг было несложно. Забавно, что он очень удивлен тем, что не смог вышибить окно с первого раза, поэтому начинает разгоняться и биться в стекло как мотылек в фонарь. Но тщетно.
Что было дальше — неизвестно. Возможно, он все же вынес стекло головой, но это уже не попало на видео. Но, скорее всего, японский автопром победил.
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