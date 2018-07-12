Сразу видно, что мужик — не десантник

Гость нашей сегодняшней рубрики «По голове себе постучи» — житель одного из регионов России, который на спор пытается вышибить головой стекло у Mitsubishi Delica.

Судя по всему, герой ролика подшофе, поэтому склонить его на подвиг было несложно. Забавно, что он очень удивлен тем, что не смог вышибить окно с первого раза, поэтому начинает разгоняться и биться в стекло как мотылек в фонарь. Но тщетно.

Что было дальше — неизвестно. Возможно, он все же вынес стекло головой, но это уже не попало на видео. Но, скорее всего, японский автопром победил.