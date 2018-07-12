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Экс-полузащитник «Спартака»: хорваты проявили характер и волю
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Экс-полузащитник «Спартака»: хорваты проявили характер и волю 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о прошедшем накануне матче полуфинала чемпионата мира — 2018 между сборными Хорватии и Англии.
"Любая победа, когда проигрываешь по ходу матча, — это волевая победа. Хорваты проявили характер и волю, отыграли два мяча. Я считаю, что победили они заслуженно", — сказал экс-футболист.
Бояринцев добавил, что гол окрылил хорватскую команду.
"Несмотря на то, что они играют не первый матч с дополнительным временем, Хорватия физически смотрелась мощнее", — отметил полузащитник.
Также Бояринцев считает, что после забитого мяча у англичан появилось внутреннее спокойствие. Это и помешало родоначальникам футбола.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.
Ранее Моуринью подвел итоги полуфинала ЧМ-2018 Хорватия — Англия.
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