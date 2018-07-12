Экс-полузащитник «Спартака»: хорваты проявили характер и волю

Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев в интервью "Газете.Ru" поделился мнением о прошедшем накануне матче полуфинала чемпионата мира — 2018 между сборными Хорватии и Англии.

"Любая победа, когда проигрываешь по ходу матча, — это волевая победа. Хорваты проявили характер и волю, отыграли два мяча. Я считаю, что победили они заслуженно", — сказал экс-футболист.

Бояринцев добавил, что гол окрылил хорватскую команду.

"Несмотря на то, что они играют не первый матч с дополнительным временем, Хорватия физически смотрелась мощнее", — отметил полузащитник.

Также Бояринцев считает, что после забитого мяча у англичан появилось внутреннее спокойствие. Это и помешало родоначальникам футбола.

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию очередного дня мундиаля.

Ранее Моуринью подвел итоги полуфинала ЧМ-2018 Хорватия — Англия.