Погба не нашел сходства между Моуринью и Дешамом 

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба отметил, что не находит сходство в подходах к тренировкам между главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью и наставником французов Дидье Дешамом.
«Жозе Моуринью и Дидье Дешам — два разных человека, тренера. У них разные подходы к тренировочному процессу, разные человеческие качества. Мне тяжело сравнивать этих двух специалистов, так как они разные люди. Но у меня хорошие с ними отношения, несмотря на различия между ними», — передает слова Погба корреспондент Sport24.ru Дмитрий Михайлов.