4 претендентам отказали в регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Подмосковья

Избирательная комиссия Московской области отказала четырем претендентам в регистрации кандидатом на должность губернатора Московской области, передает в четверг корреспондент РИАМО «В установленный частью 2 статьи 27 закона «О выборах губернатора Московской области» Николаем Дижуром (представленного от партии «Яблоко» — ред.) в срок необходимые документы для регистрации не были представлены. Кандидатом не был создан избирательный фонд. Указанные обстоятельства являются основанием для отказа в регистрации кандидата», — сказала заместитель председателя Избирательной комиссии Московской области Наталья Земскова По тем же причинам отказано еще трем претендентам на регистрацию кандидатом на должность губернатора Московской области. В необходимый срок не смогли предоставить нужные документы Алексей Дуленков, выдвигаемый от партии «Парнас» , Владимир Рязанов от коммунистической партии «Коммунисты России» и Максим Шингаркин от всероссийской политической партии «Родина» Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательные кампании в 19 муниципальных образованиях региона.