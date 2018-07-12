Ещё
4 претендентам отказали в регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Ещё

4 претендентам отказали в регистрации в качестве кандидата на пост губернатора Подмосковья 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Избирательная комиссия Московской области отказала четырем претендентам в регистрации кандидатом на должность губернатора Московской области, передает в четверг корреспондент РИАМО.
«В установленный частью 2 статьи 27 закона «О выборах губернатора Московской области» Николаем Дижуром (представленного от партии «Яблоко» — ред.) в срок необходимые документы для регистрации не были представлены. Кандидатом не был создан избирательный фонд. Указанные обстоятельства являются основанием для отказа в регистрации кандидата», — сказала заместитель председателя Избирательной комиссии Московской области Наталья Земскова.
По тем же причинам отказано еще трем претендентам на регистрацию кандидатом на должность губернатора Московской области. В необходимый срок не смогли предоставить нужные документы Алексей Дуленков, выдвигаемый от партии «Парнас», Владимир Рязанов от коммунистической партии «Коммунисты России» и Максим Шингаркин от всероссийской политической партии «Родина».
Выборы губернатора Подмосковья состоятся 9 сентября. Также в этот день состоятся муниципальные выборы: пройдут 43 избирательные кампании в 19 муниципальных образованиях региона.
РИАМО: последние новости
Матч Россия — Хорватия показывают на 9 тысячах экранов в московском метро Пропавшего британца нашли в столичной гостинице Около 20 юных спортсменов сразятся на турнире по следж‑хоккею в Сергиево‑Посадском районе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ107
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией4
Найден потерявшийся британский болельщик5
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ19
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение