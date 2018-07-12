Гуф рассыпал деньги по Москве

Рэпер Алексей Долматов , известный как Гуф, снялся в рекламе онлайн‐казино. В ролике, который уже назвали новым клипом исполнителя, он раздает деньги прохожим и рассыпает купюры с крыши высотки.

На кадрах Гуф зачитывает посвященный казино текст, предлагает зрителям «поднять бабла». Сам при этом дважды меняет образы, отходя от белого спортивного костюма к пальто из искусственного меха с массивной цепочкой на шее.

Большинство поклонников, которых рэпер давно не радовал видеоновинками, клип оценили. В комментариях пишут: «Вроде пушка, но вроде и реклама» или «Круто получилось». Кто-то отмечает: «Гуфу респект, а в казино не играйте, детки». Правда, нашлись и те, кто назвал творчество Гуфа «зашкваром». Они абещают перестать слушать Долматова из-за того, что он «продался».

Ранее это же онлайн-казино рекламировал рэпер Витя АК-47. Ролик стал вирусным, и многие снимали на него пародии, включая команду «Вечернего Урганта».