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Гуф рассыпал деньги по Москве
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Гуф рассыпал деньги по Москве 

360tv.ru 7 часов назад
Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, снялся в рекламе онлайн‐казино. В ролике, который уже назвали новым клипом исполнителя, он раздает деньги прохожим и рассыпает купюры с крыши высотки.
На кадрах Гуф зачитывает посвященный казино текст, предлагает зрителям «поднять бабла». Сам при этом дважды меняет образы, отходя от белого спортивного костюма к пальто из искусственного меха с массивной цепочкой на шее.
Большинство поклонников, которых рэпер давно не радовал видеоновинками, клип оценили. В комментариях пишут: «Вроде пушка, но вроде и реклама» или «Круто получилось». Кто-то отмечает: «Гуфу респект, а в казино не играйте, детки». Правда, нашлись и те, кто назвал творчество Гуфа «зашкваром». Они абещают перестать слушать Долматова из-за того, что он «продался».
Ранее это же онлайн-казино рекламировал рэпер Витя АК-47. Ролик стал вирусным, и многие снимали на него пародии, включая команду «Вечернего Урганта».
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