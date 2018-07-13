«Локомотив» свёл вничью третий подряд контрольный матч на сборах в Австрии

Московский «Локомотив» на сборах в Австрии провёл товарищеский матч с местным «Вольфсбергом». Встреча завершилась нулевой ничьей.

По итогам розыгрыша российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Локомотив» впервые за 14 лет сумел завоевать титул чемпиона страны. «Вольфсберг» в прошлом сезоне занял девятое место в чемпионате Австрии.