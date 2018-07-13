Ещё
«Локомотив» свёл вничью третий подряд контрольный матч на сборах в Австрии
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» свёл вничью третий подряд контрольный матч на сборах в Австрии 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Московский «Локомотив» на сборах в Австрии провёл товарищеский матч с местным «Вольфсбергом». Встреча завершилась нулевой ничьей.
По итогам розыгрыша российской Премьер-Лиги сезона-2017/18 «Локомотив» впервые за 14 лет сумел завоевать титул чемпиона страны. «Вольфсберг» в прошлом сезоне занял девятое место в чемпионате Австрии.
В предыдущих контрольных матчах на австрийском сборе «Локомотив» сыграл вничью с местной «Аустрией Клагенфурт» (1:1, голом у «железнодорожников» отличился Рифат Жемалетдинов) и хорватским «Осиеком» (0:0).
Чемпионат.com: последние новости
Штимац: вы знаете, с кем именно играет Хорватия? Погба — Гвинея, Канте – Мали… Черданцев и Розанов прокомментируют финал ЧМ-2018 В Нижегородской области пройдёт чемпионат Приволжья по дрэг-рейсингу
Комментарии  Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Выход Хорватии в финал — беда мирового футбола»275
«Это лучший чемпионат мира в истории»2
Мутко запретили подходить к главе ФИФА5
ФИФА снова оштрафовала Хорватию
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018 Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение