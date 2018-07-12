«Локомотив» сыграет на сборе с «Витессом» Слуцкого

На втором предсезонном сборе в Австрии, который продлится до 22 июля, «Локомотив» проведёт три контрольных матча.

13 июля подопечные Юрий Сёмина сыграют с командой «Вольфсберг» (Австрия), 17 июля «железнодорожники» встретятся с «Витессом», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, а 21 июля «Локомотив» проведёт встречу с турецким «Акхисаром»

Сезон для столичной команды начнется 27 июля матчем за Суперкубок России против ЦСКА. Эта встреча состоится в Нижнем Новгороде. По итогам прошлого сезона «Локомотив» завоевал титул чемпиона России.