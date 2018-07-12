Ещё
«Локомотив» сыграет на сборе с «Витессом» Слуцкого
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив» сыграет на сборе с «Витессом» Слуцкого 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
На втором предсезонном сборе в Австрии, который продлится до 22 июля, «Локомотив» проведёт три контрольных матча.
13 июля подопечные Юрий Сёмина сыграют с командой «Вольфсберг» (Австрия), 17 июля «железнодорожники» встретятся с «Витессом», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, а 21 июля «Локомотив» проведёт встречу с турецким «Акхисаром»
Сезон для столичной команды начнется 27 июля матчем за Суперкубок России против ЦСКА. Эта встреча состоится в Нижнем Новгороде. По итогам прошлого сезона «Локомотив» завоевал титул чемпиона России.
Чемпионат.com: последние новости
Англия — Хорватия 2007, где сейчас эти футболисты ЧМ-2018. Сборную Англии тренировали королевские морские пехотинцы «Ростов» объявил о переходе шведского защитника Хаджикадунича
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ107
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
Хорват попал в больницу после матча с Англией4
Найден потерявшийся британский болельщик5
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ19
Видео
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:35
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:56
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:28
Вида извинился перед россиянами
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россия одержала самую важную победу
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград гори»: зачем Вида устроил новую провокацию
Футбол В мире
00:08
Хорватам сделали второе предупреждение на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Россиянин бросился под фуру из-за футболистов
Футбол Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение