«Витесс» Слуцкого не смог обыграть тульский «Арсенал»

Голландский «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, не смог обыграть тульский «Арсенал» в рамках товарищеского матча, сообщает Sport24.

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