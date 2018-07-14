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«Витесс» Слуцкого не смог обыграть тульский «Арсенал»
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«Витесс» Слуцкого не смог обыграть тульский «Арсенал» 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Официальный сайт «Витесса»
Голландский «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий, не смог обыграть тульский «Арсенал» в рамках товарищеского матча, сообщает Sport24.
Игра завершилась со счетом 2:2. Подопечные Слуцкого вели 2:0 после первого тайма, но в концовке упустили преимущество. На 83-й минуте Кантемир Бехрамов реализовал пенальти, а на 87-й Артем Мингазов счет сравнял.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий дня.
Ранее клуб Слуцкого проиграл донецкому «Шахтеру».
Товарищеские матчи. Австрия "Витесс" (Арнем, Нидерланды) — «Арсенал» (Тула, Россия) — 2:2 Голы: 1:0 — Бриан Линссен, 19; 2:0 — Костадинов (автогол), 30; 2:1 — Бехрамов (пенальти), 83; 2:2 — Мингазов, 87.
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